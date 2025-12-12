(Luciana Pires - Secom/Divulgação)\nO fim de semana promete ser de chuva em todas as regiões do Tocantins. O estado está completamente coberto por um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que segue ativo até a manhã de sábado (13).\nSão esperados até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, segundo o Inmet. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.\nHomem filmado agredindo idoso que tentou ajudá-lo após queda de bicicleta é condenado a mais de 10 anos de prisão\nFamília de eletricista assassinado em posto de combustíveis faz campanha para localizar suspeito do crime\nVeja a previsão para as principais cidades do estado:\nPalmas: No sábado (13), a previsão é de tempo encoberto com chuvas isoladas. No domingo (14) e na segunda-feira (15) são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima fica próxima dos 23°C e a máxima chega a 31ºC.