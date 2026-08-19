O Tocantins tem o maior déficit relativo de policiais militares entre os estados brasileiros. Apenas 34,9% do efetivo previsto em lei está em exercício, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), durante a divulgação da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em julho deste ano.\nO estado conta com 3.145 policiais militares na ativa, enquanto a legislação prevê um número bem maior de vagas. O índice coloca o Tocantins na última posição do país quando considerada a proporção entre o efetivo existente e o previsto.\nEm resposta ao levantamento, a Polícia Militar informou na tarde desta terça-feira (18) que a ampliação do efetivo integra as prioridades do Governo do Estado e segue um planejamento que considera os limites legais, orçamentários e de responsabilidade fiscal.