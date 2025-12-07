Chuva forte registrada em Palmas (Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera)\nO Tocantins começa a semana sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): laranja, que indica perigo, e amarelo, que representa perigo potencial. Os avisos abrangem quase todo o estado e preveem chuvas fortes, ventos intensos e risco de alagamentos e quedas de árvores.\nSegundo o Inmet, o alerta laranja cobre a maior parte do estado, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h.\nJá o alerta amarelo, válido para áreas do norte, indica acumulados de até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Ambos os avisos seguem válidos até a manhã desta segunda-feira (8) e podem ser prorrogados.\nFeirante faz sucesso com pequi gigante\nMais de 26 mil mudas nativas devem ser plantadas em Palmas durante o período chuvoso