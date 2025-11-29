Chuvas intensas devem ser registradas no Tocantins durante o final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois alertas foram emitidos, sendo um amarelo e outro laranja. As notificações têm validade até 10h deste sábado (28). Veja previsão do tempo abaixo.\nConforme o Inmet, o alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h. Já nas regiões que foram cobertas pelo alerta laranja, as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia. Nesses casos, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.\nO alerta laranja cobre as regiões sul e central e parte do norte. O amarelo fica sobre a região do Bico do Papagaio e extremo sul do Tocantins, nas cidades que fazem divisa com Goiás e Mato Grosso.\nPedido de habeas corpus de Wanderlei Barbosa está parado no STF há mais de 30 dias; relembre operação