Mais de 47.756 motoristas no Tocantins estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O levantamento, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é referente ao período de janeiro a setembro de 2025. Nesses casos, para renovar o documento é necessário fazer o curso de atualização ou uma prova teórica.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Quase 50 mil carteiras de habilitação estão vencidas do Tocantins, aponta Detran\nA data de validade da CNH é disponibilizada no documento físico e nos aplicativos da Carteira Digital de Trânsito e do Detran TO Fácil. Com acesso à informação, os motoristas podem renovar o documento antes da data de vencimento.\nPara renovar a carteira de motorista é preciso apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e a CNH. No caso de condutores que possuem categorias C, D e E, também é necessário verificar se o exame toxicológico está dentro do prazo de validade.