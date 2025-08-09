O Tocantins registrou mais de 4 mil ocorrências relacionadas à violência contra a mulher em 2025. Embora os índices tenham apresentado redução em relação a 2024, quando foram registrados 6.640 casos, o medo ainda é realidade para muitas tocantinenses.\nEste é o caso de Maria (nome fictício para preservar a identidade da vítima), que tem 43 anos e viveu uma situação de violência praticada pelo companheiro, em Palmas.\nEm entrevista ao JTo, ela conta que, no relacionamento, sofreu diversas agressões. “Ele voltava e me rondava, dizendo ter se arrependido, que precisava de mim. A situação foi ficando difícil e ele foi piorando. Foi quando descobri que ele não era só ignorante, mas também nervoso”, diz ela.\nSegundo Maria, o companheiro a agredia diversas vezes e depois fazia apelos emocionais.\nNuma dessas alterações, veio nervoso e me derrubou com um chute na canela e torceu minha perna. Fui para a UPA Norte e foi constatado que havia fraturado minha perna esquerda. Ele [companheiro] me procurou, falou e pediu para confiar nele”, relatou a vítima.