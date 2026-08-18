As Polícias Militares brasileiras têm hoje 65,7% dos postos previstos em lei ocupados. São 628,7 mil vagas abertas contra 413,3 mil efetivamente preenchidas.\nOs dados constam do último raio-X das forças de segurança pública do país, levantamento publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no início de agosto.\nO número de postos ocupados hoje é maior do que o da última edição, de 2023, quando o Brasil registrava 404,8 mil PMs ativos.\nSegundo a pesquisa, porém, o ritmo de reposição das vagas não tem sido suficiente para reduzir a distância entre o efetivo real e o previsto.\nAs diferenças não são iguais entre os estados e nem significam que os que têm maior índice de policiais a cada mil habitantes habitante sejam mais seguros.\nIrmãos mortos em acidente na TO-070 são lembrados pela família como unidos e alegres