Duas mortes por dengue foram confirmadas no Tocantins em 2025. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram registradas 16.026 notificações da doença no ano, sendo que 717 casos foram confirmados.\nAs mortes pela doença ocorreram em Araguaína e Cachoeirinha, região norte do estado. Ainda segundo a SES, uma outra morte está sendo investigada em Aliança do Tocantins, na região sul.\nSegundo o boletim divulgado pela SES, o estado teve uma queda de 29,1% no número de notificações em relação ao ano de 2024, quando foram registradas 22.588 suspeitas.\nO número de casos confirmados também caiu em relação ao ano passado, quando foram feitas 3.921 confirmações da doença.\nMoradores se surpreendem com linhas misteriosas em rochas no Rio Tocantins; geólogos explicam\nConheça área turística que é alvo de disputa entre Tocantins e Goiás