O Tocantins recebeu alerta de perigo potencial com possibilidade de temporais nas regiões norte, sul, central, leste e sudeste (Djavan Barbosa)\nO Tocantins deve ter um final de semana chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois alertas de chuvas intensas foram emitidos para o estado, sendo um laranja e outro amarelo que se estendem até sábado (4). Veja a previsão abaixo.\nA previsão é que nesse período sejam registrados entre 30 e 60 milímetros de água e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h, conforme Inmet.\nNesse período, os tocantinenses devem ficar atentos aos riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.\nPrevisão do tempo\nPrevisão é que nesse período sejam registrados entre 30 e 60 milímetros de água (Reprodução/ Inmet)