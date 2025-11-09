Quase todo o Tocantins está sob alerta de tempestades intensas e queda de granizo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial começa a valer a partir desta segunda-feira (10) e vai até as 9h desta terça-feira (11).\nDe acordo com o instituto, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 milímetros no estado, com ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Apenas região do Bico do Papagaio não está coberta pelo alerta.\nHá um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e alagamentos, mas medidas de segurança não devem ser descartadas.\nEntre as cidades em alerta estão Aliança do Tocantins, Alvorada, Abreulândia, Almas e Aparecida do Rio Negro. Veja a lista completa de municípios aqui.