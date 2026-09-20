O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, em razão da baixa umidade do ar para 138 municípios do Tocantins. A exceção é Esperantina, no Bico do Papagaio. O aviso vai até às 23h59 de terça-feira (22).\nNeste domingo (20), o Inmet também publicou alerta de severidade laranja para os municípios da região central e sul do estado. Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis e Formoso do Araguaia são algumas das cidades que podem chegar ao mínimo de 12% de umidade relativa do ar. O aviso é válido até às 20h.\n🟠Perigo de baixa umidade do ar: umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.\n🟡Perigo potencial de baixa umidade do ar: a umidade relativa do ar entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e efeitos à saúde.