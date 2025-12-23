Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) revelam que o Tocantins tem 178 barragens enquadradas como de alto risco. Outras 61 apresentam alto dano potencial em caso de um rompimento. Ao todo, 185 novas estruturas foram incluídas no sistema apenas em 2025, mas nenhuma inspeção foi registrada.\nO JTo solicitou posicionamento ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) sobre a falta de fiscalização nas barragens registradas conforme o SNISB, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nA avaliação de Dano Potencial Associado (DPA) é um indicador que mede o quanto uma barragem pode afetar pessoas, o meio ambiente e a economia se houver falha na estrutura. Conforme o levantamento, outras 526 barragens apresentam risco médio, 55 estão enquadradas como de baixo risco. Outras 434 barragens não possuem qualquer classificação de risco.