De janeiro a dezembro de 2025, o Tocantins registrou um total de 731 vítimas de estupro de vulnerável. Na maior parte dos casos, as vítimas são meninas entre 12 e 17 anos, que vivem em zonas urbanas do estado. Os dados são do painel estatístico da Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Vídeo mostra um possível estupro de vulnerável na Praia da Graciosa\nOs números ajudam a dimensionar a gravidade do problema e dialogam com episódios recentes registrados no estado. No último domingo (15), vídeos divulgados nas redes sociais mostraram uma suposta prática de estupro de vulnerável na região da Praia da Graciosa, em Palmas.\nAs imagens indicam que os atos libidinosos ocorreram em frente à base da Guarda Metropolitana. A Prefeitura de Palmas informou, por meio de nota, que foi instaurada uma sindicância investigativa para apurar a conduta de três guardas que estavam de plantão no dia do crime. Além disso, os servidores foram afastados de suas funções até que a apuração seja concluída e as responsabilidades devidamente esclarecidas. (Veja nota completa na íntegra)