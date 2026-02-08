Prefeitura informou que vai reforçar ações de proteção aos animais (Lia Mara/Secom Palmas)\nO Tocantins registrou queda de 9,18% nos crimes de maus-tratos a animais na comparação entre 2024 e 2025, segundo dados oficiais disponíveís na estatística geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Mesmo com a redução, episódios recentes de grande repercussão nacional voltaram a chamar atenção para a violência contra animais no país.\nUm deles envolve o cão conhecido como Orelha, episódio que ganhou repercussão nacional e mobilizou debates sobre punição e fiscalização. No Tocantins, outro caso que chocou moradores envolve uma mulher acusada de se alimentar de cães, situação que também chegou às autoridades.\nJustiça analisa pedido de aumento de penas em caso de tráfico de animais silvestres\nAbandono de animais pode gerar multa de até R$ 10 mil