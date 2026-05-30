As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelam um cenário de extrema gravidade sobre a violência sexual no estado. Entre os anos de 2023 e 2025, o estado registrou 2.843 vítimas vulneráveis estupradas. O dado analítico mais alarmante indica que o ambiente familiar e doméstico constitui o principal cenário para esses crimes: 1.301 ocorrências aconteceram dentro de residências, liderando o topo da lista de locais onde os abusos se concentram.\nOs números reforçam que a ameaça, em grande parte das vezes, reside na proximidade. Agressores utilizam o dever de proteção e o acesso livre à casa da vítima ou de familiares para cometer os crimes. A estatística ganha um rosto factual com a recente prisão de um homem de 49 anos em Miracema do Tocantins, suspeito de abusar da própria sobrinha de 13 anos.