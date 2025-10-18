Um caso suspeito de intoxicação por metanol após consumo de bebida destilada está sendo investigado no Tocantins. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Tocantins (SES-TO) neste sábado (18). O paciente é de Palmas e está internado.\nVeja vídeo no JA1: Caso suspeito de intoxicação por metanol no TO é investigado pelo Ministério da Saúde\nSegundo a SES, o paciente relatou ter consumido bebida destilada em casa e teria apresentado sintomas como dores, náusea, vômitos, falta de ar e visão turva. O homem, que não teve a idade divulgada, encontra-se no Hospital Geral de Palmas (HGP), aguardando exames confirmatórios.\n🔍 O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal.