Do início de 2025 até este domingo (17), o Tocantins registrou um total de 4.530 focos de incêndio. Palmas aparece com 30 registros no período e o município com mais incidência é Lagoa da Confusão, com 468 focos até este domingo (17).\nOs dados são do monitoramento por satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Programa Queimadas e divulgados pelo site da instituição.\nNas primeiras duas semanas de agosto, que têm como características a baixa umidade, clima quente e fortes ventos, o estado contabilizou 532 focos registrados pelos satélites do Inpe. Até o momento, o mês com mais registros é julho, que teve 1.375 focos.\nEm 2024, de janeiro a agosto deste ano, o Tocantins contabilizou 8.469 focos. Somente no mês agosto de 2024, os satélites registraram 2.936 focos no estado, conforme o Inpe.