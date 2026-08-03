Duas mulheres foram vítimas de feminicídio na última semana de julho, no Tocantins. Os crimes foram registrados em Palmas e Araguaína, e os suspeitos são ex-companheiros das vítimas. As mortes acendem um alerta sobre a violência contra a mulher no estado.\nSomente em julho, três mulheres foram assassinadas: Morgana Vieira Monteiro, de 45 anos, Tatiana Barbosa dos Santos, de 44 anos, e Ianca Pereira Moura.\nConforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, os casos de feminicídios aumentaram em 52,8% no ano passado, quando 20 mulheres foram mortas. Em 2024, 13 casos foram notificados. Os dados também apontaram um crescimento no descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Apenas em 2025, foram registrados 853 casos.\nSuspeito de feminicídio em Araguaína é preso em flagrante com manchas de sangue