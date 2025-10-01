Os focos de incêndio no Tocantins em 2025 destruíram mais de 800 mil hectares, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Apesar do número ter sido 30% menor que em 2024, a situação preocupa especialistas e ameaça biomas.\nVeja mais na reportagem do Bom Dia Tocantins: Imagens mostram homens colocando fogo em áreas de mata e provocando incêndios\n"As principais consequências são que esse fogo acaba sendo muito intenso, então afeta a vegetação nativa, diminuindo a diversidade de espécies que não são adaptadas ao fogo. Além disso, pode acelerar a degradação do solo, aumentar a emissão de gases de efeito estufa", comentou Vera Arruda, pesquisadora do IPAM/MapBiomas Fogo.\nConforme o INPE, o Tocantins esteve entre os estados com maior incidência de focos. No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2.623 focos, o que representa cerca de 13,6% do total nacional.