Brasão pintado no piso da Praça dos Girassóis em frente ao Palácio do Araguaia (Divulgação/Governo do Tocantins)\nO Tocantins conquistou a liderança da Região Norte em três áreas estratégicas na edição de 2026 do Ranking de Competitividade dos Estados, estudo elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria, divulgado nesta quinta-feira (27).\nO levantamento posiciona o estado no topo regional nos pilares de Capital Humano, Educação e Sustentabilidade Social. Apesar desses destaques positivos, o resultado geral trouxe recuo: o estado desceu da 18ª posição, registrada em 2025, para a 24ª colocação nacional neste ano.\nO estudo completo, que analisa o desempenho de todas as 27 unidades da Federação, tem lançamento oficial em São Paulo e está disponível no site da instituição.