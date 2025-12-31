O Tocantins está entre os estados que concedem medidas protetivas de forma mais ágil no Brasil. Dados do Painel Violência Contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontam que a espera é um dia, sendo a média nacional de quatro dias.\nA informação, divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), destacou ainda que, conforme o painel, até novembro de 2025 foram concedidas 5.274 medidas protetivas.\nAs medidas visam o afastamento das situações de agressão e o procedimento se torna importante porque faz diferença na proteção de vítimas de violência doméstica, conforme divulgado pelo TJTO.\nDentro das mais concedidas estão a proibição de contato e de aproximação do agressor, o afastamento do lar e a suspensão ou restrição do porte de armas.\nDe acordo com a juíza Cirlene de Assis, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid/TJTO), das medidas concedidas em 2025, mais de 700 tiveram que ser prorrogadas, já que as vítimas ainda corriam riscos de sofrer agressões (veja vídeo mais abaixo).