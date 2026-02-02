Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya (Raul Santana/Fiocruz)\nCasos de dengue e arboviroses crescem no Tocantins, conforme aponta o boletim epidemiológico consolidado de janeiro a dezembro de 2025, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O levantamento revela que a circulação dos sorotipos 1, 2 e 3 da dengue resultou em 3.424 casos prováveis e 2.263 confirmações da doença no estado. Dois óbitos tiveram confirmação em decorrência do agravo.\nA situação de alerta não se restringe apenas à dengue. O boletim indica que a chikungunya registrou 509 casos prováveis, com 405 confirmações. Já o zika vírus teve 73 notificações, das quais quatro casos receberam confirmação. Embora não existam registros de óbitos por zika ou chikungunya, a preocupação das autoridades de saúde também se volta para a febre amarela, que apresentou um caso humano confirmado e uma morte registrada no período.