Uso da rede para fins pedagógicos cresceu 81,8 pontos percentuais no Tocantins entre 2019 e 2025 (Mari Rios/Governo do Tocantins)\nO Tocantins atingiu a marca de 97,8% das escolas públicas de educação básica conectadas à internet em 2025, aproximando o estado da universalização do acesso. Os dados, divulgados pelo Censo Escolar 2025, revelam um salto de 32,4 pontos percentuais na última década. Em 2015, o índice de conectividade nas instituições de ensino infantil, fundamental e médio no estado era de 65,4%.\nO desempenho do Tocantins supera a média nacional, que fechou o ano de 2025 com 93,1% das escolas públicas conectadas.\nAvanço nas áreas rurais e comunidades quilombolas\nA evolução mais expressiva ocorreu nas zonas rurais do estado. Em dez anos, o acesso à rede nessas localidades saltou de 19,7% para 93,8% — um crescimento de 74,1 pontos percentuais. Nas áreas urbanas, o estado já beira a totalidade, passando de 93,9% em 2015 para 99,9% em 2025.