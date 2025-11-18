A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) autorizou o reajuste de 9,37% na tarifa de água e serviços. Para os municípios atendidos pela BRK, o reajuste vai começar a valer a partir do início de dezembro de 2025.\nConforme resolução publicada pela ATR, o reajuste foi autorizado considerando o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) referente aos períodos de setembro/2023 a agosto/2024 e setembro/2024 a agosto/2025. O aumento também deve ser tornado público com 30 dias de antecedência.\nServidor público é encontrado morto em estação de tratamento\nQuatro em cada dez tocantinenses vivem com um salário mínimo e enfrentam desafios diários\nBRK é multada em R$ 1,7 milhão por vazamento de esgoto no sistema de drenagem que chega ao lago de Palmas\nA BRK informou que apesar do percentual, o impacto em mais da metade da população será menor que R$ 10 por mês. Também defendeu que a 'recomposição inflacionária', que levou ao reajuste, é "fundamental para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto", e para viabilizar investimentos na operação, manutenção e expansão dos sistemas.