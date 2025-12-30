Em 2026, ao menos 13 feriados nacionais e estaduais devem cair em dias úteis durante a semana, permitindo folgas prolongadas aos tocantinenses. As oportunidades de descanso serão ainda maiores para os moradores de Palmas, que também devem folgar nos dias do padroeiro e do aniversário da cidade.\nPara a alegria de muitos tocantinenses, o ano começa com o feriado de Confraternização Universal, conhecido como Ano-Novo. Assim, a virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro será entre esta quarta e quinta-feira.\nAlém dos feriados que coincidem com o início do ano, em março, entre os dias 16 e 17, segunda e terça-feira, será comemorado o Carnaval. A data festejada não é considerada feriado, mas pode ser decretada ponto facultativo e tornar-se prolongada com o fim de semana.\nEm abril, com o feriado nacional da Sexta-feira Santa, no dia 3, os trabalhadores poderão ter três dias de descanso, de sexta-feira a domingo. Além disso, haverá a comemoração do Dia de Tiradentes, no dia 21 do mesmo mês, que cairá em uma terça-feira.