Após uma sequência de atrasos e promessas não cumpridas em relação à pavimentação da TO-134, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (Ageto) informou que prevê para abril a publicação do edital de licitação para execução das obras na rodovia. A sinalização do órgão reacende a expectativa de moradores e produtores rurais que aguardam a mais de três decadas pela melhoria definitiva da via, considerada estratégica para a integração regional.\nSegundo Ageto, o projeto de pavimentação da TO-134, no trecho entre Axixá e o povoado Jatobal, passa por revisão técnica. Além disso, o processo de licitação já conta com autorização e a previsão indica publicação do edital até a primeira quinzena de abril.\nA agência também informou por meio de nota que mantém compromisso com a melhoria da infraestrutura viária estadual e com a ampliação da segurança e das condições de trafegabilidade para a população.