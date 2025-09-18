Um tiroteio na porta da Unidade Prisional de Paraíso do Tocantins, região central do estado, deixou pelo menos dois detentos mortos e três feridos. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (17).\nDe acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), cinco detentos que cumprem pena em regime semiaberto se apresentavam na unidade quando indivíduos em uma moto se aproximaram efetuando disparos.\nUm dos detentos baleados morreu na porta do presídio. Outros quatro foram socorridos e levados para um hospital da cidade. Entretanto, segundo a PM, um deles morreu poucos minutos depois de chegar ao hospital. Os demais seguem sob cuidados médicos.\nA Polícia Científica esteve no local do tiroteio para realizar as análises periciais relacionadas à cena do crime.\nA PM afirmou que equipes do 8º Batalhão e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) fazem buscas para tentar localizar os autores do tiroteio que deixou mortos e feridos.