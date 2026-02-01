Um tiroteio após a final da 39ª Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival deixou quatro feridos na tarde deste domingo (1º), em Gurupi, no sul do Tocantins. O evento contou com a participação de autoridades, entre elas o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a prefeita Josi Nunes (União).\nImagens publicadas nas redes sociais registraram o pânico do público durante os disparos. Segundo a Polícia Militar (PM), o tumulto começou por volta das 18h, logo após o encerramento do torneio, em uma área onde havia carros de som.\nServidores públicos denunciam falhas na cobertura do plano de saúde do governo do Tocantins\nEntenda confusão da venda de pães na porta de supermercado na capital\nQuase 15 mil inscritos: veja lista de famílias aptas para moradia popular em Palmas\nAs vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional de Gurupi. Não há atualizações oficiais sobre o quadro clínico dos pacientes.