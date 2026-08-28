Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins (Divulgação/Redes Sociais)\nA jornalista Thalita Tavares Caturelli, morreu nesta quarta-feira (26), aos 46 anos, após uma luta contra o câncer. Ela foi ex-apresentadora do programa Globo Esporte, no Tocantins, e deixa legado no jornalismo esportivo. Ela é lembrada por colegas pela alegria, talento e paixão pela profissão.\nA ex-apresentadora encerrou o ciclo no Tocantins em 2013 e se mudou para Maceió. E atualmente, morava em Santa Catarina com a família. Fundadora e idealizadora do Espaço Júnior, Thalita batizou o Centro Especializado em Autismo em homenagem ao filho de 10 anos. Nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da jornalista.\n"Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos".