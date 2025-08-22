O teto de uma sala de aula do Colégio Estadual Cívico Militar João XXIII, em Colinas do Tocantins, região centro-norte do estado, desabou nesta sexta-feira (22). Uma professora e 24 alunos estavam no local no momento do acidente e alguns ficaram feridos.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Teto de escola desaba em Colinas do Tocantins e deixa feridos\nDe acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o desabamento aconteceu durante a tarde, em uma sala que atende o 8º ano do Colégio. Alguns dos presentes sofreram leves ferimentos e foram levados para uma unidade de saúde da cidade pelos bombeiros.\nA Seduc afirmou que a escola atende 903 estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. A unidade precisará ser interditada até que a gestão tome as providências necessárias para não ocorrer novos acidentes.