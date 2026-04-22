Exploração de terras raras em Minaçu (Reprodução/Site Mineração Serra Verde)\nRecentemente, a Serra Verde foi comprada pela empresa norte-americana USA Rare Earth por quase R$ 14 bilhões. A mineradora, localizada em Minaçu, no norte goiano, é a única fora da Ásia a produzir em escala comercial os quatro elementos magnéticos essenciais (disprósio, térbio, neodímio e praseodímio). Esses minerais fazem parte das terras raras, usadas na fabricação de telas de celulares, carros elétricos, turbinas eólicas, radares e mísseis, entre outros produtos.\nEm atividade desde 2024, a Serra Verde possui mais de 350 funcionários, sem contar empreiteiros. Do total de empregados, 66% são da comunidade local e mais de 30% são mulheres. A mineradora planeja aumentar a produção do óxido contido no concentrado de terras raras, que é seu produto final, para 6,4 mil toneladas até o final de 2027.