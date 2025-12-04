Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira (4) suspeito de participar do assassinato dos pastores Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva, dando apoio logístico ao crime. A suspeita de ser mandante, ex-nora dos pastores, e o executor, namorado dela, também estão presos.\nO crime aconteceu em junho de 2025, em Pium. Os nomes dos três suspeitos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas deles.\nO terceiro suspeito foi localizado em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. As investigações apontaram que ele conhecia a região onde os pastores foram assassinados e teria levado a moto usada pelo executor até o local do crime. O veículo foi encontrado na casa do suspeito durante o cumprimento de mandado de prisão.\nSegundo a polícia, o suspeito conhecia os outros dois investigados, pois teve um relacionamento amoroso com uma parente da mandante. Também foi apurado que ele recebeu um pagamento pelos serviços prestados. O valor não foi informado pela polícia.