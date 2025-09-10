-Animais apreendidos pela PRF (1.3310746)\nUma equipe de fiscalização flagrou mais de 100 animais silvestres sendo transportados de forma ilegal em um carro na BR-153, em Gurupi, no sul do estado. O motorista era um homem de 29 anos que trafegava pela rodovia, por volta das 17h desta terça-feira (9), em um carro.\nDentro do carro foram encontrados filhotes de emas, jabutis, macacos e várias outras espécies de aves. Os animais estavam em caixotes de plástico e caixas de papelão.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe deu ordem de parada ao veículo no km 694 da rodovia, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir. Os agentes precisaram fazer uma perseguição e um dos pneus do veículo furou. O homem acabou sendo abordado e os agentes verificaram que o carro estava cheio de gaiolas.