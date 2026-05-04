Após passar mais de um mês internado devido a queimaduras sofridas em um acidente doméstico, o 1º tenente da Polícia Militar Gedilson José Lima Santos, de 45 anos, morreu neste domingo (3). O acidente ocorreu em Araguaína, no norte do Tocantins.\nGedilson estava se preparando para fritar peixes em casa quando, ao retirar a panela do fogão, sofreu queimaduras graves. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado ao Hospital de Queimaduras, em Anápolis (GO), onde recebeu atendimento, mas não resistiu.\n'Uma saudade imensa', diz filha de empresário que morreu após cair em represa no Tocantins\nPM canta com homem durante a abordagem, e vídeo diverte a web: 'A dupla tem talento'\nServidora pública morre após luta contra câncer, em São Miguel do Passa Quatro\nEm uma publicação nas redes sociais, a Polícia Militar do Tocantins destacou que Gedilson contava com 20 anos de serviço prestado à corporação e atuava como coordenador disciplinar no Colégio Militar Jorge Humberto Camargo, em Araguaína. Ele deixa uma esposa e três filhos.