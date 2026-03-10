O tenente-coronel Geraldo Leite foi proibido de entrar no condomínio onde morava com a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, 32, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento dos dois.\nGeraldo está bloqueado do prédio desde o dia 27 de fevereiro. A medida ocorreu nove dias após a morte da companheira, que veio a óbito no dia 18.\nA decisão também aconteceu depois que o caso de Gisele passou a ser investigado como "morte suspeita". Inicialmente, a ocorrência era apurada como suicídio, mas policiais mudaram a linha de investigação no dia 20 de fevereiro depois que encontraram provas controversas.\nComo foto feita por socorrista mudou rumo de investigação sobre PM mortaO delegado de polícia Lucas de Souza Lopes fez a solicitação de bloqueio por e-mail ao condomínio Piscine Brás. "Solicito que seja bloqueado o acesso ao condomínio do senhor Geral Leite Rosa Neto", escreveu a autoridade, como mostrou o inquérito policial, do qual o UOL teve acesso.