As chuvas provocaram estragos em algumas cidades da região norte do Tocantins na noite desta quarta-feira (4). Em um trecho da BR-153, entre Araguaína e Wanderlândia, árvores caíram por causa da ventania.\nEm Palmeirante, imagens de vários locais da cidade mostram árvores e galhadas no meio de ruas e em canteiros. Na praia, as barracas tiveram os telhados destruídos. Segundo o secretário municipal de meio ambiente, Enzo Plínio, mais de 30 árvores caíram. O levantamento dos estragos na cidade ainda está sendo realizado.\nChuva de vento forte, muitas árvores caídas na cidade e arredores da cidade. Hoje amanhemos já liberando vias, tirando árvores próximas das casas. Praia também bastante afetada com o vento, maioria das barracas atingida. Estamos recolhendo a galhada hoje e vendo as proporções que foram causadas", informou ao JTo.