A chuva intensa registrada em Gurupi atingiu cerca de 200 milímetros e provocou alagamentos na avenida Beira-Rio, no Parque Mutuca e em outros bairros nesta terça-feira (3). Um córrego transbordou e invadiu residências, deixando moradores ilhados e uma motocicleta arrastada pela correnteza.
Na Vila São José II, Creusa Xavier tentou salvar móveis e eletrodomésticos enquanto a água tomava a casa. A família usou um secador para recuperar o motor da geladeira. "No caso, geladeira, máquina, freezer, o carro do meu filho, fora as outras coisas aqui. Sofá, as compras de dentro do armário, acabaram tudo", relatou.
Veja no Bom Dia Tocantins: Córrego transborda após temporal em Gurupi e deixa ruas e casas alagadas
Maria Raimunda Gomes enfrentou lama dentro da residência e perdeu colchões, sofá e carpete. "Só prejuízo, muita lama. Os colchões tudo vai ter que jogar fora", disse.