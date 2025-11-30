A noite de sábado (29) em Palmas foi marcada por uma queda de energia elétrica em diversas quadras, principalmente na região central. A falta de serviço foi registrada durante um forte temporal que atingiu a cidade.\nA chuva começou no início da noite. Segundo a Energisa, concessionária responsável pelo serviço no estado, mais de mil descargas atmosféricas atingiram a cidade, o que causaram o comprometimento do fornecimento de energia.\nA quantidade de quadras e de clientes afetados não foi informada pela concessionária. Entretanto, a Energisa afirmou que acionou o "plano de contingência" e restabeleceu o fornecimento de energia elétrica a todos os clientes em aproximadamente uma hora.\nNo mês de novembro, segundo a Energisa, mais de um milhão de raios atingiram a capital. Em caso de temporais, a orientação é retirar os aparelhos elétricos da tomada. Se a pessoa estiver na rua, é preciso evitar locais abertos ou próximos à rede elétrica.