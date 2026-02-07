Um forte temporal registrado em Palmas, nesta sexta-feira (6), provocou estragos em um abrigo de cães e deixou voluntários em desespero. A previsão é de mais chuva na capital e em todo o Tocantins até este domingo (8).\nO temporal derrubou árvores sobre uma área que abriga cães. O local, que pertence à ONG 4 Patas, abriga mais de 200 cachorros, segundo apuração da TV Anhanguera. Os voluntários informaram que os animais foram retirados do local sem ferimentos.\nApós a chuva, funcionários da Prefeitura de Palmas estiveram no local para fazer o corte e o recolhimento das árvores.\nA previsão é de chuvas intensas até este domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, nesta sexta-feira (6), para todo o Tocantins.\nO alerta é de nível laranja, que representa perigo de temporais acompanhados de ventos fortes, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.