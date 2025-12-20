Bombeiros resgatam pessoas de carro em Gurupi (Divulgação/CBM)\nAs fortes chuvas que atingiram Gurupi e Palmas neste sábado (20) provocaram alagamentos, transtornos no trânsito e prejuízos à rotina da população. Em ambas as cidades, moradores relataram ruas tomadas pela água, dificuldade de circulação e pontos de enxurrada após o volume elevado de chuva ao longo do dia.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Palmas e Gurupi registram fortes chuvas neste sábado (20)\nEm Gurupi, vídeos e imagens compartilhados nas redes sociais mostram vias parcialmente alagadas, especialmente em áreas urbanas, além de acúmulo de água em regiões residenciais. Motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção em trechos com pouca visibilidade e risco de aquaplanagem.\nO Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu uma ocorrência durante as fortes chuvas que provocaram alagamento em um trecho da via de integração, nas proximidades de um viaduto em Gurupi. Dois veículos ficaram ilhados, com pessoas ainda expostas ao risco.