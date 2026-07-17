A temporada de praias de 2026 no Tocantins contará com apresentações de artistas nacionais e regionais contratados pelo Governo do Estado. Conforme os extratos dos contratos publicados no Diário Oficial do Estado nº 7.100, os cachês variam de R$ 20 mil a R$ 420 mil.\nOs dados divulgados pela Secretaria do Turismo (Setur) mostram 42 contratos para apresentações em municípios como Caseara, Babaçulândia, Pedro Afonso, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Itaguatins, Palmeirante, Peixe, Lajeado, Porto Nacional, Couto Magalhães, Arapoema, Buriti do Tocantins, Praia Norte, Santa Tereza do Tocantins, Juarina, Barra do Ouro e Novo Acordo.\nO maior valor é o da cantora Naiara Azevedo, contratada por R$ 420 mil para se apresentar em Caseara, no dia 10 de julho.\nVentania destrói parte da estrutura da Praia da Gaivota, em Araguacema; veja vídeo