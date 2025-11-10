Estudantes que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no domingo (9) escreveram a redação deste ano sobre "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". No Brasil e no mundo, o crescimento da população idosa preocupa governos, que precisam adaptar políticas públicas a uma sociedade cada vez mais envelhecida.\nSegundo o Censo de 2022 do IBGE, 10,9% da população brasileira tem 65 anos ou mais — quase o dobro do registrado em 2000 (5,9%). O crescimento acelerado, comparado ao de países europeus, que levaram mais de um século para alcançar o mesmo aumento, dificulta a implementação de políticas efetivas, afirmam especialistas. O modelo econômico brasileiro também é elencado como um entrave —mas, segundo pesquisadores, o SUS (Sistema Único de Saúde) é uma das vantagens nacionais.