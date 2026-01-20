Um técnico de enfermagem de Goiás é o principal suspeito de matar pelo menos três pacientes no hospital Anchieta em Taguatinga, no Distrito Federal, entre novembro e dezembro de 2025, segundo a polícia. Além do homem, são investigadas mais duas técnicas de enfermagem.\nA investigação corre sob sigilo e, por isso, os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos investigados.\nDe acordo com a PCDF, as prisões dos investigados aconteceram no último dia 11. Na ocasião, os agentes também cumpriram três mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Brazlândia e Águas Lindas de Goiás. A segunda fase da mesma operação foi deflagrada na última quinta-feira (15), quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia.