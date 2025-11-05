A técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, foi assassinada a tiros em Figueirópolis, região sul do estado. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ela era servidora efetiva e trabalhava no laboratório de análises clínicas, no Centro de Saúde Olavo Rodrigues de Matos.\nO crime aconteceu na noite de terça-feira (4). Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que Daiany tinha acabado de sair de uma loja. Quando ela se aproximava do próprio carro, que estava estacionado na rua, um homem sacou uma arma e atirou várias vezes.\nInicialmente, segundo testemunhas, o atirador fugiu do local do crime, atravessou a rodovia BR-153 à pé e entrou em carro cinza.\nDe acordo com a PM, o veículo utilizado na fuga foi encontrado abandonado em uma rua de Sandolândia por volta das 22h. O principal suspeito seria residente da cidade e possui um veículo com as mesmas características.