Aliny Pereira de Ornelas, vítima de feminicídio, estava em Arraias para cuidar da avó, segundo a irmã Darline Ornelas. A técnica de enfermagem morava em Campos Belos (GO) para se manter afastada do ex e foi assassinada no Tocantins. O ex-companheiro dela é o principal suspeito. Após o crime, ele tirou a própria vida, segundo a Polícia Militar.\nDesde segunda-feira [17 de novembro] estava na casa da minha mãe, pois nossa avó constatou AVC e estava internada. Então eu [Darline], ela e minha mãe revezávamos os horários para acompanhá-la [a avó] na internação. Na quinta-feira ela entraria de plantão no hospital", disse em entrevista ao JTo.\nO crime aconteceu na noite desta quinta-feira (20). O JTo não conseguiu contato com a família do suspeito.\nSegundo a irmã, o suspeito teria ido até a unidade hospitalar da cidade procurar pela ex-companheira e foi impedido pelo segurança.