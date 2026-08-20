Queimada registrada em Palmas entre Avenida Teotônio Segurado e o Setor Bertaville (Djavan Barbosa)\nDiante da previsão de seca severa e aumento do risco de queimadas nos próximos meses, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO) emitiu um alerta ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) com recomendações para reforçar ações de prevenção e combate a incêndios florestais.\nO alerta foi formalizado por meio de despacho, assinado pelo conselheiro Manoel Pires. No documento, o tribunal orienta a corporação a ampliar imediatamente a execução do Plano de Ação do Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas, diante dos impactos previstos do fenômeno climático El Niño.\nO Corpo de Bombeiros informou, em nota, que intensificou, em agosto, as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais com a Operação Tocantins Mais Verde. Mais de 500 profissionais e 30 viaturas estão mobilizados, além de brigadistas capacitados para atuar em mais de 100 municípios. As equipes monitoram focos de calor e condições climáticas e podem ser reforçadas conforme a gravidade das ocorrências (Veja a nota completa abaixo).