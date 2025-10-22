-Audiência de custódia tatuador (1.3327282)\nO tatuador suspeito de ameaçar a ex-namorada de 20 anos com mensagens enviadas por Pix disse, durante a audiência de custódia, que "estava bebendo" e "nunca faria nada de mal". Ele está preso desde domingo (19), após a mulher denunciá-lo na delegacia em Paraíso do Tocantins.\nO nome do investigado não será divulgado para preservar a identidade da vítima. A Defensoria Pública, que faz a defesa dele, informou que não comenta decisões da Justiça envolvendo julgamento de pessoas assistidas. O órgão também disse que todas as pessoas têm direito à defesa e que atua de forma a garantir aos seus assistidos um julgamento justo e com amplo direito ao contraditório.\nA prisão do investigado foi convertida em preventiva pela Justiça. Durante audiência de custódia, realizada na tarde desta terça-feira (21), o tatuador afirmou à juíza e à promotora que está com medo de ficar na unidade penal.