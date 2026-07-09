Duas tartarugas foram encontradas mortas às margens do Lago Diacuí em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Moradores que passeavam pela orla viram os animais e chamaram o Corpo de Bombeiros. Nas imagens, um dos animais aparece com fios em volta do corpo, enquanto o outro está dentro de um saco.\nSegundo apuração da repórter Carolina Morais, os moradores acharam que pelo menos uma das tartarugas ainda estava viva, mas o Corpo de Bombeiros constatou a morte dos animais, que tinham machucados pelo corpo.\nOs animais eram dois cágados, animal conhecido popularmente como tartaruga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior delas, que estava com um fio em volta do corpo, pesava cerca de 40 kg e possivelmente já era adulta, enquanto a outra era menor.\nEx-secretário investigado por matar empresário em posto de combustíveis se entrega à polícia em Gurupi