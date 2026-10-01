Suspeitos usavam adesivos falsos instalados em caixas eletrônicos para simular uma central de atendimento e induzir clientes da Caixa Econômica Federal a fornecer informações, segundo a Polícia Federal (PF). A investigação apura fraudes contra duas agências da instituição em Gurupi, no sul do Tocantins.\nA PF deflagrou a Operação Call Center nesta quarta-feira (30) para investigar o esquema. A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em Goiânia (GO). As ordens judiciais partiram da Vara Federal Única de Gurupi.\nA investigação começou após a identificação, em 2025, de adulterações em terminais de autoatendimento de duas agências da Caixa na cidade. Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (Ficco/TO) também participaram da apuração.\nSegundo a PF, os adesivos colocados nos caixas eletrônicos simulavam uma central de atendimento telefônico. A estratégia tinha como objetivo induzir os usuários a fornecer informações aos suspeitos.