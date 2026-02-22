Suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar neste domingo (22), durante um cerco policial na região Sudeste do Tocantins, entre os municípios de Paranã e São Salvador. De acordo com a PM, o grupo entrou em território tocantinense após fugir de forças de segurança de Goiás. Na ação, foi interceptada uma aeronave que transportava aproximadamente 500 quilos de pasta base de cocaína.\nAté a última atualização desta reportagem, às 21h, quatro suspeitos tinham sido mortos, segundo a PM.\nA operação teve início após o compartilhamento de informações de inteligência entre as forças policiais de Goiás e do Tocantins sobre uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas.\nSegundo o comandante-geral da PM do Tocantins, coronel Márcio Barbosa, seis criminosos estavam na aeronave no momento da interceptação e fugiram para uma área de mata densa.